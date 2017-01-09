Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Winkel der Durchschnitte - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 1012
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Das Problem, das die meisten übersehen, wenn sie den Winkel von Durchschnitten berechnen wollen, ist einfach, dass die Daten der Y-Achse sind von ganz anderer Art als die Daten der X-Achse. Wegen dieses Unterschiedes, kann aus den Daten kein Winkel berechnet werden. Es sei denn, man macht sie vergleichbar. Hier ist ein möglicher Weg: Diese Version "konvertiert" die Zeit in "Pips" durch die Verwendung des Wertes des "Average True Range" (ATR) an Stelle des Zeitwertes, um so die Werte der X- und der Y-Achse vergleichbar zu machen. Die Verwenden des ATR ist eine Näherung, es gibt dafür keine 100% exakte Methode, aber es ist keine schlechte: zumindest zeigt es keine Winkel > 90 Grad.
Dieser Indikator rechnet wie oben beschrieben und wurde so gestaltet, dass er aus 18 Typen der Durchschnittsberechnung wählen kann. Es können also alle gängigen Arten von dieser Version verwendet werden können.
Dieser Indikator rechnet wie oben beschrieben und wurde so gestaltet, dass er aus 18 Typen der Durchschnittsberechnung wählen kann. Es können also alle gängigen Arten von dieser Version verwendet werden können.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/16795
Absolute Strength Averages
Die Mittelwerte von "Absolute Strength". Er wurde erweitert, sodass die Durchschnittsberechnung aus 18 Typen ausgewählt werden kann.Directional RSI
Ein RSI auf Basis des Directional Movement mit einem zusätzlichem Filter und dem parabolic SAR
Rapid RSI
Der Rapid RSI mit einem adaptivem T3 Preis-VorfilterungT3 Std Adaptive
Der T3 verwendet die Standardabweichung, um eine Adaptierung zu erreichen