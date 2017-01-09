Das Problem, das die meisten übersehen, wenn sie den Winkel von Durchschnitten berechnen wollen, ist einfach, dass die Daten der Y-Achse sind von ganz anderer Art als die Daten der X-Achse. Wegen dieses Unterschiedes, kann aus den Daten kein Winkel berechnet werden. Es sei denn, man macht sie vergleichbar. Hier ist ein möglicher Weg: Diese Version "konvertiert" die Zeit in "Pips" durch die Verwendung des Wertes des "Average True Range" (ATR) an Stelle des Zeitwertes, um so die Werte der X- und der Y-Achse vergleichbar zu machen. Die Verwenden des ATR ist eine Näherung, es gibt dafür keine 100% exakte Methode, aber es ist keine schlechte: zumindest zeigt es keine Winkel > 90 Grad.

Dieser Indikator rechnet wie oben beschrieben und wurde so gestaltet, dass er aus 18 Typen der Durchschnittsberechnung wählen kann. Es können also alle gängigen Arten von dieser Version verwendet werden können.









