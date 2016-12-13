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Индикаторы

Angle of Averages - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
2966
Рейтинг:
(34)
Опубликован:
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Проблема, которую многие игнорируют, когда собираются вычислить угол между средними, проста: данные на оси Y в таймсерии — другого типа, нежели данные по оси Х. Поскольку они полностью различны, угол не может быть вычислен исходя из этих данных, если только вы не сделаете их совместимыми.

Здесь представлено одно из возможных решений: эта версия "конвертирует" время в "пипсы" с помощью использования ATR в качестве значения простого временного бара, и таким образом происходит унификация значений по осям X и Y. Использование ATR для этого — аппроксимация (чтобы это сделать, не существует на 100% точного метода).

Этот индикатор использует метод расчета, описанный выше, и расширен до того, чтобы можно было бы использовать все 18 типов скользящих средних. Таким образом, обычные типы подобных индикаторов охватываются этой версией.




Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/16795

Absolute Strength Averages Absolute Strength Averages

Улучшенный индикатор, позволяющий использовать для расчетов 18 типов скользящих средних.

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Простая визуализация осцилятора Арун.

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