Indikatoren

Directional RSI - Indikator für den MetaTrader 5

Mladen Rakic | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
1161
Rating:
(23)
Veröffentlicht:
drsi_2.mq5 (7.7 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich
Der RSI basiert auf dem Directional Movement. Er verfügt über einen zusätzlichen Filter und dem parabolic SAR zur Abschätzung des Trends (statt der sonst üblichen Level zu diesem Zweck).



Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/16791

