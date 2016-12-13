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Индикаторы

Directional RSI - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
2524
Рейтинг:
(24)
Опубликован:
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MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
RSI на основе индикатора "направленного изменения". Добавлены фильтрация и параболический SAR для определения изменений тренда (вместо того, чтобы использовать для этой цели уровни).



Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/16791

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