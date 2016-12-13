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Directional RSI - индикатор для MetaTrader 5
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RSI на основе индикатора "направленного изменения". Добавлены фильтрация и параболический SAR для определения изменений тренда (вместо того, чтобы использовать для этой цели уровни).
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/16791
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