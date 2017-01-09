Wirklicher Autor: Im_hungry

Dieser Indikator erlaubt Ihnen, ganz unterschiedliche vertikale und horizontale Linien auf dem Chart zu setzen. In meinem Bild zum Beispiel sehen Sie Eröffnungslevel (gelbe Punktelinie) und TP (hell grüne durchgezogene Linien), aber Sie können ganz leicht alle Abstände aller Linien ändern, um die zu finden, mit denen Sie am besten arbeiten können.

Dann gibt es vertikale Linien zu den meisten "heißen" Zeiten, aber auch das kann leicht geändert werden.







