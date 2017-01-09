CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

Grid Maker - Indikator für den MetaTrader 5

Mladen Rakic | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
1156
Rating:
(21)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Wirklicher Autor: Im_hungry

Dieser Indikator erlaubt Ihnen, ganz unterschiedliche vertikale und horizontale Linien auf dem Chart zu setzen. In meinem Bild zum Beispiel sehen Sie Eröffnungslevel (gelbe Punktelinie) und TP (hell grüne durchgezogene Linien), aber Sie können ganz leicht alle Abstände aller Linien ändern, um die zu finden, mit denen Sie am besten arbeiten können.

Dann gibt es vertikale Linien zu den meisten "heißen" Zeiten, aber auch das kann leicht geändert werden.




Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/16789

Candle Timer Candle Timer

Der Candle Timer zeigt die verbleibende Zeit der aktuellen Kerzen an.

Multi-Pass Mittelwerte Multi-Pass Mittelwerte

Diese Version einer Multi-Pass Durchschnittsbildung für MetaTrader 5 ist ähnlich einem mehrfach gewichteten MA, aber dieser erlaubt die Auswahl von 16 weiteren Arten der Mittelwertsbildung statt nur des LWMA.

Trading Sessions Open - Close Trading Sessions Open - Close

Dies ist ein Indikator der Handelszeiten.

Aroon Oszillator Linie Aroon Oszillator Linie

Eine einfache Darstellung des Aroon Oszillators.