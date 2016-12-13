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Grid Maker - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор: Im_hungry
Индикатор показывает вертикальные и горизонтальные линии, которые вы можете установить различными способами. К примеру, на моей картинке это входные уровни (желтые пунктирные линии) и TP (сплошные лимонные линии), но вы можете легко изменить все расстояния и все линии, и найти наилучший способ работы с ними.
Здесь вертикальные линии выставлены на самые "жаркие" часы, но вы можете легко изменить настройки.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/16789
Свечной таймер показывает время, оставшееся до конца свечи.Multi Pass Averages
Версия этого индикатора для MetaTrader 5 аналогична мультивзвешенной МА, но, по сравнению с использованием только LWMA, этот вариант позволяет выбрать дополнительно из 16 типов скользящих средних.
Индикатор торговых сессий.Directional RSI
RSI на основе индикатора "направленного изменения" с добавлением фильтрации и PSAR