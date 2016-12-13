Реальный автор: Im_hungry

Индикатор показывает вертикальные и горизонтальные линии, которые вы можете установить различными способами. К примеру, на моей картинке это входные уровни (желтые пунктирные линии) и TP (сплошные лимонные линии), но вы можете легко изменить все расстояния и все линии, и найти наилучший способ работы с ними.

Здесь вертикальные линии выставлены на самые "жаркие" часы, но вы можете легко изменить настройки.







