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Индикаторы

Grid Maker - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2746
Рейтинг:
(21)
Опубликован:
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Реальный автор: Im_hungry

Индикатор показывает вертикальные и горизонтальные линии, которые вы можете установить различными способами. К примеру, на моей картинке это входные уровни (желтые пунктирные линии) и TP (сплошные лимонные линии), но вы можете легко изменить все расстояния и все линии, и найти наилучший способ работы с ними.

Здесь вертикальные линии выставлены на самые "жаркие" часы, но вы можете легко изменить настройки.




Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/16789

Candle Timer Candle Timer

Свечной таймер показывает время, оставшееся до конца свечи.

Multi Pass Averages Multi Pass Averages

Версия этого индикатора для MetaTrader 5 аналогична мультивзвешенной МА, но, по сравнению с использованием только LWMA, этот вариант позволяет выбрать дополнительно из 16 типов скользящих средних.

Trading Sessions Open - Close Trading Sessions Open - Close

Индикатор торговых сессий.

Directional RSI Directional RSI

RSI на основе индикатора "направленного изменения" с добавлением фильтрации и PSAR