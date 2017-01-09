Participe de nossa página de fãs
Grid Maker - indicador para MetaTrader 5
Autor real: Im_hungry
Este indicador mostra as linhas verticais e horizontais que podem ser definidas de maneiras diferentes. Por exemplo, na minha imagem existem níveis de entrada (linhas tracejadas amarelas) e TP (linhas sólidas limão), mas você pode facilmente mudar toda a distância de todas as linhas e encontrar a melhor maneira de trabalhar com ela.
Há também as linhas verticais sobre as horas mais quentes, mas você pode facilmente mudar as definições.
