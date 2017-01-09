Autor real: Im_hungry

Este indicador mostra as linhas verticais e horizontais que podem ser definidas de maneiras diferentes. Por exemplo, na minha imagem existem níveis de entrada (linhas tracejadas amarelas) e TP (linhas sólidas limão), mas você pode facilmente mudar toda a distância de todas as linhas e encontrar a melhor maneira de trabalhar com ela.

Há também as linhas verticais sobre as horas mais quentes, mas você pode facilmente mudar as definições.







