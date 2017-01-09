CodeBaseSeções
Indicadores

Grid Maker - indicador para MetaTrader 5

Mladen Rakic
Visualizações:
1978
Avaliação:
(21)
Publicado:
Autor real: Im_hungry

Este indicador mostra as linhas verticais e horizontais que podem ser definidas de maneiras diferentes. Por exemplo, na minha imagem existem níveis de entrada (linhas tracejadas amarelas) e TP (linhas sólidas limão), mas você pode facilmente mudar toda a distância de todas as linhas e encontrar a melhor maneira de trabalhar com ela.

Há também as linhas verticais sobre as horas mais quentes, mas você pode facilmente mudar as definições.




Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/16789

