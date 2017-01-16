無料でロボットをダウンロードする方法を見る
実際の著者：Im_hungry
この指標は異なる方法で設定できる縦横の線を示します。たとえば、私の画像では、エントリレベル（黄色の点線）とTP（ライム色の実線）がありますが、すべての線の距離は簡単に変更され、それを操作する最良の方法を見つけることができます。
最もアクティブな時間帯には縦線が表示されますが、この設定も簡単に変更できます。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/16789
