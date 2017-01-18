La versión de este indicador para MetaTrader 5 es igual a la MA multiponderada, pero en comparación con el uso sólo de LWMA, esta versión permite elegir adicionalmente de entre 16 tipos de medias móviles.



Como es habitual, el indicador está diseñado de tal manera que sea posible aplicarlo a otros indicadores (se puede introducir los datos de otro indicador en el campo de precios). La profundidad máxima es de hasta 25.

