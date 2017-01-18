Es el EA para cerrar todas las posiciones si los beneficios totales de estas posiciones han superado el límite del beneficio fijado en las variables de entrada, o si las pérdidas totales de estas posiciones han superado el límite de las pérdidas fijado en las variables de entrada.

La versión de este indicador para MetaTrader 5 es igual a la MA multiponderada, pero en comparación con el uso sólo de LWMA, esta versión permite elegir adicionalmente de entre 16 tipos de medias móviles.