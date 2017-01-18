Pon "Me gusta" y sigue las noticias
WPR_Histogram_Round_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 713
- Ranking:
-
- Publicado:
El indicador WPR_Histogram_Round permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Período del gráfico del indicador (timeframe)
Para el funcionamiento del indicador, el indicador WPR_Histogram_Round.mq5 debe ubicarse en la <carpeta_de_datos_del_terminal>\MQL5\Indicators.
Fig. 1. Indicador WPR_Histogram_Round
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16784
