Версия этого индикатора для MetaTrader 5 аналогична мультивзвешенной МА, но, по сравнению с использованием только LWMA, этот вариант позволяет выбрать дополнительно из 16 типов скользящих средних.



Как обычно, индикатор сделан так, чтобы его возможно было применять к другим индикаторам (можно ввести в поле цены данные из другого индикатора). Максимальная глубина — до 25.

