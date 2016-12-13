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Multi Pass Averages - индикатор для MetaTrader 5
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Версия этого индикатора для MetaTrader 5 аналогична мультивзвешенной МА, но, по сравнению с использованием только LWMA, этот вариант позволяет выбрать дополнительно из 16 типов скользящих средних.
Как обычно, индикатор сделан так, чтобы его возможно было применять к другим индикаторам (можно ввести в поле цены данные из другого индикатора). Максимальная глубина — до 25.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/16778
Это обратное преобразование Фишера в обработке Эйлерса. В индикатор добавлен выбор различных RSI, которые используются для расчета преобразования.Gaussian Filter
Фильтр Гаусса, который можно применять и для других индикаторов.
Свечной таймер показывает время, оставшееся до конца свечи.Grid Maker
Индикатор показывает вертикальные и горизонтальные линии, которые вы можете установить различными способами.