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Индикаторы

Multi Pass Averages - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
1764
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
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Версия этого индикатора для MetaTrader 5 аналогична мультивзвешенной МА, но, по сравнению с использованием только LWMA, этот вариант позволяет выбрать дополнительно из 16 типов скользящих средних.

Как обычно, индикатор сделан так, чтобы его возможно было применять к другим индикаторам (можно ввести в поле цены данные из другого индикатора). Максимальная глубина — до 25.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/16778

Ehlers Inverse Fisher Transform Ehlers Inverse Fisher Transform

Это обратное преобразование Фишера в обработке Эйлерса. В индикатор добавлен выбор различных RSI, которые используются для расчета преобразования.

Gaussian Filter Gaussian Filter

Фильтр Гаусса, который можно применять и для других индикаторов.

Candle Timer Candle Timer

Свечной таймер показывает время, оставшееся до конца свечи.

Grid Maker Grid Maker

Индикатор показывает вертикальные и горизонтальные линии, которые вы можете установить различными способами.