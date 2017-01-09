Diese Version einer Multi-Pass Durchschnittsbildung für MetaTrader 5 ist ähnlich einem mehrfach gewichteten MA, aber dieser erlaubt die Auswahl von 16 weiteren Arten der Mittelwertsbildung statt nur des LWMA.

Wie üblich kann diese Version auch auf andere Indikatoren angewendet werden (er akzeptiert die Daten anderer Indikatoren im Preisarray). Maximaltiefe ist 25.

