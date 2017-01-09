CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Médias Multi Pass - indicador para MetaTrader 5

Mladen Rakic | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1629
Avaliação:
(16)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Versão das Médias Multi Pass para o MetaTrader 5, semelhante a multi weighted MA (MA multi ponderada), mas esta possui um adicional de 16 tipos de médias em vez de usar apenas a LWMA.

Como de costume, esta versão é feita de modo que ela pode ser aplicada a outros indicadores também (que pode aceitar outros dados de indicadores no campo de preços). Profundidade máxima é de até 25.


Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/16778

Transformada Inversa de Fisher por Ehlers Transformada Inversa de Fisher por Ehlers

Esta é a transformada inversa de Fisher por Ehlers com a adição de diferentes opções de cálculos de rsi que podem ser utilizados.

Filtro Gaussiano Filtro Gaussiano

Filtro Gaussiano para aplicar em outros indicadores também.

Candle Timer Candle Timer

Candel Timer mostra o tempo restante para o fim da vela.

Grid Maker Grid Maker

Este indicador mostra as linhas verticais e horizontais que podem ser definidas de maneiras diferentes.