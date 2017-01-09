Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Médias Multi Pass - indicador para MetaTrader 5
Versão das Médias Multi Pass para o MetaTrader 5, semelhante a multi weighted MA (MA multi ponderada), mas esta possui um adicional de 16 tipos de médias em vez de usar apenas a LWMA.
Como de costume, esta versão é feita de modo que ela pode ser aplicada a outros indicadores também (que pode aceitar outros dados de indicadores no campo de preços). Profundidade máxima é de até 25.
