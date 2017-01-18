Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Gaussian Filter - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1167
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Es un filtro Gaussiano que trabaja con el rango más alto del filtro que 4 polos habituales.
Gracias a eso, obtenemos una especie del filtro Gaussiano generalizado que puede calcular el rango aleatorio del filtro, lo que lo convierte en un indicador único.
Se puede usarlo aplicando a otros indicadores.
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/16776
Es un indicador super tendencial con posibilidad de elegir una de 18 medias móviles para realizar los cálculos.Super Trend Hull Indicator
Es un indicador super tendencial en el que se utiliza la media móvil de Hull para los cálculos.
Es la conversión inversa de Fisher en la versión de Ehlers. Al indicador se le ha sido añadida la elección de diferentes RSI que se utilizan para el cálculo de la conversión.Multi Pass Averages
La versión de este indicador para MetaTrader 5 es igual a la MA multiponderada, pero en comparación con el uso sólo de LWMA, esta versión permite elegir adicionalmente de entre 16 tipos de medias móviles.