Ehlers Inverse Fisher Transform - indicador para MetaTrader 5

Mladen Rakic
Visualizaciones: 1242
1242
Ranking:
(15)
Publicado:
Es la conversión inversa de Fisher en la versión de Ehlers. Al indicador se le ha sido añadida la elección de diferentes RSI que se utilizan para el cálculo de la conversión. Versiones de RSI:
  • RSI (RSI de Wilder)
  • RSX (RSI de Cuttler)



Gaussian Filter Gaussian Filter

Es un filtro Gaussiano que se puede aplicar a otros indicadores también.

Super Trend Averages Super Trend Averages

Es un indicador super tendencial con posibilidad de elegir una de 18 medias móviles para realizar los cálculos.

Multi Pass Averages Multi Pass Averages

La versión de este indicador para MetaTrader 5 es igual a la MA multiponderada, pero en comparación con el uso sólo de LWMA, esta versión permite elegir adicionalmente de entre 16 tipos de medias móviles.

Exp_GStop Exp_GStop

Es el EA para cerrar todas las posiciones si los beneficios totales de estas posiciones han superado el límite del beneficio fijado en las variables de entrada, o si las pérdidas totales de estas posiciones han superado el límite de las pérdidas fijado en las variables de entrada.