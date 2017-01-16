無料でロボットをダウンロードする方法を見る
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
マルチパス平均 - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 931
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
パブリッシュ済み:
マルチパス平均のMetaTrader 5の版はマルチ加重MAに似ていますが、LWMAだけでなく16種類の平均の追加が可能です。
いつものように、このバージョンは他の指標にも適用できるように作られています（価格フィールドに他の指標データを受け入れることができます）。最大深度は最高で25です。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/16778
