Супертрендовый индикатор, в котором для расчетов используется скользящая средняя Халла.



Это отдельный индикатор, который не требует для работы никаких дополнительных программ. Также, в отличие от версий супертрендовых индикаторов для MetaTrader 4, этот индикатор не перерисовывается, может быть использован в "сигнальном режиме", по желанию пользователя.





