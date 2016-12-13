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Индикаторы

Super Trend Hull Indicator - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
6387
Рейтинг:
(45)
Опубликован:
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Супертрендовый индикатор, в котором для расчетов используется скользящая средняя Халла.

Это отдельный индикатор, который не требует для работы никаких дополнительных программ. Также, в отличие от версий супертрендовых индикаторов для MetaTrader 4, этот индикатор не перерисовывается, может быть использован в "сигнальном режиме", по желанию пользователя.



Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/16774

Draw Psy Levels Draw Psy Levels

Отрисовывает горизонтальные линии на равном расстоянии друг от друга.

RSI Filter RSI Filter

RSI, предназначенный для использования в качестве фильтра.

Super Trend Averages Super Trend Averages

Супертрендовый индикатор с возможностью выбрать для расчетов одну из 18 скользящих средних.

Gaussian Filter Gaussian Filter

Фильтр Гаусса, который можно применять и для других индикаторов.