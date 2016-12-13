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Super Trend Hull Indicator - индикатор для MetaTrader 5
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Супертрендовый индикатор, в котором для расчетов используется скользящая средняя Халла.
Это отдельный индикатор, который не требует для работы никаких дополнительных программ. Также, в отличие от версий супертрендовых индикаторов для MetaTrader 4, этот индикатор не перерисовывается, может быть использован в "сигнальном режиме", по желанию пользователя.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/16774
Draw Psy Levels
Отрисовывает горизонтальные линии на равном расстоянии друг от друга.RSI Filter
RSI, предназначенный для использования в качестве фильтра.
Super Trend Averages
Супертрендовый индикатор с возможностью выбрать для расчетов одну из 18 скользящих средних.Gaussian Filter
Фильтр Гаусса, который можно применять и для других индикаторов.