Indicador Super Trend Hull - indicador para MetaTrader 5
Publicado:
O indicador Super Trend que utiliza a média Hull para o cálculo.
Ele é um indicador independente e não requer nenhum outro indicador para funcionar. Além disso, ao contrário de um monte de versões do indicador Super Trend para o MetaTrader 4, este não redesenhar, assim, ele pode ser usado em um "modo de sinalização" caso alguém queira.
