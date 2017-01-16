コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

スーパートレンドハル指標 - MetaTrader 5のためのインディケータ

ビュー:
1514
評価:
(45)
パブリッシュ済み:
計算にハル平均を使用するスーパートレンド指標。

これは独立した指標であり、作業のためには他の指標は必要ありません。また、これは、多くのMetatrader 4版のスーパートレンド指標とは異なり、再描画されないので、そうしたいと思うならば「シグナリングモード」で使用することができます。



