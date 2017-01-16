無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
スーパートレンドハル指標 - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 1514
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
計算にハル平均を使用するスーパートレンド指標。
これは独立した指標であり、作業のためには他の指標は必要ありません。また、これは、多くのMetatrader 4版のスーパートレンド指標とは異なり、再描画されないので、そうしたいと思うならば「シグナリングモード」で使用することができます。
これは独立した指標であり、作業のためには他の指標は必要ありません。また、これは、多くのMetatrader 4版のスーパートレンド指標とは異なり、再描画されないので、そうしたいと思うならば「シグナリングモード」で使用することができます。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/16774
スーパートレンド平均
計算のために18の可能な平均を持つスーパートレンド指標。ガウスフィルタ
ガウスフィルタは他の指標に適応することもできます。