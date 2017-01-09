CodeBaseKategorien
Indikatoren

Super Trend Hull Indikator - Indikator für den MetaTrader 5

Mladen Rakic | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
3202
Rating:
(45)
Veröffentlicht:
Der Indikator Super Trend, der den Hullschen Durchschnitt verwendet.

Er ist ein eigenständiger Indikator, der keine weiteren benötigt. Darüber hinaus, anders als viele Versionen für Metatrader 4 Versionen, zeichnet er sich nicht neu (Stichwort "repaint"), er kann also als Signalgeber verwendet werden.



