Super Trend Hull Indikator - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 3202
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich
Der Indikator Super Trend, der den Hullschen Durchschnitt verwendet.
Er ist ein eigenständiger Indikator, der keine weiteren benötigt. Darüber hinaus, anders als viele Versionen für Metatrader 4 Versionen, zeichnet er sich nicht neu (Stichwort "repaint"), er kann also als Signalgeber verwendet werden.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/16774
