Draw Psy Levels - Indikator für den MetaTrader 5

Mladen Rakic
Wirklicher Autor: Im_hungry

Sie müssen den Maximal- und Minimalpreis angeben, dann zeichnet der Indikator äquidistante, horizontale Linien.


Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/16773

