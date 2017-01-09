Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Draw Psy Levels - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 1280
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Wirklicher Autor: Im_hungry
Sie müssen den Maximal- und Minimalpreis angeben, dann zeichnet der Indikator äquidistante, horizontale Linien.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/16773
RSI Filter
Der als Filter gedachte RSI.CCI Averages Pre-Filtered
Der Indikator CCI pre-filtered mit zusätzlich 18 möglichen Typen der Mittelwertbildung für das "pre-filtering".
Super Trend Hull Indikator
Der Indikator Super Trend, der den Hullschen Durchschnitt verwendet.Super Trend Averages
Der Indikator Super Trend mit 18 Möglichkeiten der Durchschnittsbildung.