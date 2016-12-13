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Индикаторы

Draw Psy Levels - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
2596
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
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Реальный автор: Im_hungry

Вы определяете максимальную и минимальную цену для своего графика, и индикатор рисует на их основе горизонтальные линии психологически важных уровней.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/16773

RSI Filter RSI Filter

RSI, предназначенный для использования в качестве фильтра.

CCI Averages Pre-Filtered CCI Averages Pre-Filtered

Индикатор с добавлением 18 типов средних, которые могут быть использованы для префильтрации.

Super Trend Hull Indicator Super Trend Hull Indicator

Супертрендовый индикатор, в котором для расчетов используется скользящая средняя Халла.

Super Trend Averages Super Trend Averages

Супертрендовый индикатор с возможностью выбрать для расчетов одну из 18 скользящих средних.