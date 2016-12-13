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Draw Psy Levels - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор: Im_hungry
Вы определяете максимальную и минимальную цену для своего графика, и индикатор рисует на их основе горизонтальные линии психологически важных уровней.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/16773
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RSI, предназначенный для использования в качестве фильтра.CCI Averages Pre-Filtered
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