W.D. ギャンは、いくつかの技術分析ツールと技術を開発した有名なトレーダーでした。これらのツールの1つはスイングチャートでした。スイングチャートはトレンドを特定したりトレンドを使っての取引に使用できます。スイングチャートは、まずバーを先行バーと比較して次のように着色します。

緑 またはバーの高値と安値がより高い場合は「アップデー」

またはバーの高値と安値がより高い場合は「アップデー」 赤 またじゃバーの高値と安値がより低い場合は「ダウンデー」

またじゃバーの高値と安値がより低い場合は「ダウンデー」 青 またはバーの高値がより高く安値がより低い場合は「アウトサイドデー」

またはバーの高値がより高く安値がより低い場合は「アウトサイドデー」 灰色 またはバーの高値がより低く安値がより高い場合は「インサイドデー」または「はらみ」

このようにバーを着色した後、ジグザグは緑から赤に変化する天井や赤から緑に変化する底で描くことができます。

この実装は記述されているコーナーケースを処理し（例えば、アップデーを高値がより高く安値がより高い日として定義する）得られたジグザグの天井と底に価格の最大値最小値があることを保証します。以前のスイングが再描画されることはありませんが、新しい高/安値を持たないいくつかのインサイドデーやアップ/ダウンデーが見られる場合、複数の天井と底が「バースト」になって存在することがあります。

取引システム：

この指標（および一般的なジグザグ）指標に関連付けられた取引システムは、以下のとおりです。

天井が形成されたら、最後の天井がそのひとつ前の天井より高い場合、最後の天井を超えた買いストップを設定します。決済逆指値は底の下側に設定されます。画像では、一番右の緑のバーの高値に買いストップを設定し、次の赤いバーの安値に決済逆指値を設定することができます。この場合、すでに利益になるでしょう。

底が形成されたときは、最後の底がその一つ前の底より低い場合、最後の底の下側に売りストップを設定します。決済逆指値は天井の上側に設定されます。

他のジグザグとの比較：

テクニカル分析、EAsおよび指標で使用するジグザグには、次のような望ましい特性があります。

ジグザグは新しいバーが入ってくる際に以前の天井と底を再描画してはなりません。 ジグザグは重要な天井と底を見つけ、無関係ものは無視すべきです。 ジグザグセグメントは、そのセグメントの最大値と最小値を定義する必要があります。

標準的なZigZagはきれいに形成されたスイングを描画しますが、それ自体を再描画できることが知られています。したがって、過去の価格系列分析には有用ではありますが取引にはそれほど有用ではありません。FastZZ（およびそのようなジグザグ）は、リトレースメントサイズを定義することで機能し、価格のみを考慮します。設定値が高すぎると、多くの重要な天井と底が抜かされることがあり、低すぎると、無関係の天井と底が生じる可能性があります。スイングチャートジグザグは、これら2つの中間点として認識され、再描画されず、ダイナミックな価格帯も考慮することができます。その主な利点は、すべての関連する天井と底を見つけ、他の天井と底のきめ細かい順序付けを必要とするアプリケーションでも使用できることです。