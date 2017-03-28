W.D. Gann war ein berühmter Händler, er entwickelte mehrere Instrumente und Techniken der technischen Analyse. Eines von ihnen was der Swingchart, mit dem Trends identifiziert und handelbar werden. Ein Swingchart entsteht durch das Färben der Bars im Vergleich zur vorhergehenden wie folgt:

Grün , ein "Up-day", wenn die Bar ein höheres Hoch und höheres Tief hat.

, ein "Up-day", wenn die Bar ein höheres Hoch und höheres Tief hat. Rot , ein "Down-day", wenn die Bar ein tieferes Tief und ein tieferes Hoch hat.

, ein "Down-day", wenn die Bar ein tieferes Tief und ein tieferes Hoch hat. Blau , ein "Outside-day", wenn die Bar höheres Hoch und ein tieferes Tief hat.

, ein "Outside-day", wenn die Bar höheres Hoch und ein tieferes Tief hat. Grau , ein "Inside-day" oder "Harami", wenn die Bar ein tieferes Hoch und ein höheres Tief hat.

Dar der Färbung der Bars, kann ein ZigZag zwischen den Spitzen, wenn die Farbe von Grün nach Rot wechselt und den Tiefs, bei einem Wechsel von Rot nach Grün, gezogen werden.

Diese Umsetzung berücksichtigt auch Sonderfälle in der Beschreibung (z.B. die Festlegung eines Updays als ein Tag, an dem das Hoch und das Tief höhersind), und stellt sicher, dass die ZigZags auf den Maxima und Minima der Preise platziert werden. Es gibt keine Neuberechnung vorheriger Swings, aber mehrere neue Spitzen und Tiefen könnten bei einem Ausbruch nach mehreren Inside-Days und Up-/Down-Days ohne neue Hochs oder Tiefs entstehen.

Handelssystem:

Ein Handelssystem auf dieser Basis (und dem ZigZag im Allgemeinen) diese Indikators wäre wie folgt:

Hat sich eine Spitze herausgebildet, wird ein Stop-Buy über der letzten Spitze, wenn sie höher als die nächstgelegene letzte Spitze war, platziert. Das Stopp-Loss wird unter dem Tief gesetzt. In diesem Bild würde man eine Stop-Buy auf dem Hoch der letzten grünen Bar und das Stopp-Loss auf dem Tief der letzten roten Bar - und in diesem Fall bereits mit einem ordentlichen Gewinn.

Hat sich ein Tief gebildet, wäre das Sell-Stop unter dem letzten Tief, wenn es tiefer war als das nächstgelegene, vorherige Tief. Der Stopp-Loss ist über der Spitze.

Vergleich zu anderen ZigZags:

Wird der ZigZag in der technischen Analyse eines EAs oder Indikators verwendet, gibt es eine Reihe wünschenswerter Eigenschaften zu berücksichtigen:

Der ZigZag sollte vergangene Spitzen und Tiefs nicht neu Zeichen, wenn eine neue Bar erscheint. Der ZigZag sollte die signifikanten Spitzen und Tiefs finden und die irrelevanten ignorieren. Die Zigs und Zags sollten auf den jeweiligen Preismaxima und Preisminima liegen.

Der Standard-ZigZag zeichnet die Swings ganz gut, aber er ist bekannt dafür sich immer wieder neu zu zeichnen. Daher ist er nicht so zweckmäßig für das Handeln wie für die Analyse vergangener Preise. Der FastZZ (und ZigZags wie dieser) arbeitet mit definierten Rücksetzern und berücksichtigen nur Preise. Wird das zu hoch angesetzt, gehen signifikante Spitzen und Tiefs verloren, und, falls zu tief angesetzt, entstehen viele irrelevante Spitzen und Tiefs. Der Swingchart ZigZag kann als eine Mitte zwischen diesen Beiden angesehen werden, kein Neuzeichnen aber trotzdem fähig, die dynamischen Preisschwankungen zu erkennen. Sein Hauptvorteil ist das Finden der relevanten Spitzen und Tiefs, die von anderen Anwendungen, die genau bestimmte Spitzen/Tiefs verlangen, verwendet werden.