W.D. Gann 是一个著名的交易专家，他发明了多个技术分析工具和技巧，这些工具中的一个就是波动图表(swing-chart)，它可以用于识别趋势以及根据趋势进行交易。 波动图表是由第一个柱和它之前的柱进行颜色比较而构成的，规则如下:

绿色 也就是"上涨的一天"，条件是柱的最高价和最低价都更高。

也就是"上涨的一天"，条件是柱的最高价和最低价都更高。 绿色 也就是"下跌的一天"，条件是柱的最低价和最高价都更低。

也就是"下跌的一天"，条件是柱的最低价和最高价都更低。 蓝色 也就是"超出的一天"，条件是柱的最高价更高，最低价更低。

也就是"超出的一天"，条件是柱的最高价更高，最低价更低。 灰色 也就是"内部的一天" 或者 "Harami"，条件是柱的最高价较低而最低价较高。

在把柱这样上色以后，就可以在柱的顶端画出之字转向，颜色从绿色到红色逐渐改变，以及颜色从红色ed到绿色逐渐改变。

这个实现需要照顾的案例的描述（例如定义Upday为一天，最高价更高，最低价也更高），这使之字转向得到了价格的最大值和最小值的波峰和波谷。它不会重绘之前的波动摇摆，但是在日内有几个上上下下的时候可能会有几个新的峰值。

交易系统:

与这个(以及通常的之字转向) 指标关联的交易系统是这样的:

当形成峰值时，如果最近的峰值高于前一个峰值，就在最近的峰值处设置止损买入挂单，止损设为低于那个点。在图形中，应该在最右边的绿色柱上有一个止损买入挂单，止损设为前一个红色柱的低点 - 在这种情况下已经有了利润。

当形成低点时，如果最近的低点地狱前一个低点，就设置止损卖出挂单，止损设为高于峰值。

与其他之字转向的比较:

当在技术分析,EA交易和指标中中使用之字转向时，有一些规则包括:

之字转向在有新柱出现的时候不应该重绘之前的峰和谷。 之字转向应该找到大的峰和谷而忽略掉不相关的。 之字转向的片段应该定义了那个片段的价格的最大值和最小值。

标准的之字转向可以很好的构成波动，但是会重画自身，所以在交易中它不是那么有用，因为它是用于分析过去的价格序列。FastZZ (类似于之字转向)通过定义变化大小而只关注价格，如果设置的太高，很多大的峰谷也可能被忽略掉，如果设置的太小，就可能出现不相干的峰谷。Swingchart 之字转向可以看作这两个指标的中间点, 它不会重绘自身，也能考虑到动态的价格范围，它的主要优点是它可以找到所有明显的峰谷，并且可以用在其他的需要使用峰谷的应用程序中。