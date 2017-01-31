W.D. Gunn был знаменитым трейдером, который разработал несколько техник и инструментов технического анализа. Один из таких инструментов — свинг-чарт (свинги Ганна), который может быть использован для идентификации тренда и для торговли по нему. Свингчарт строится по первому окрашиванию баров в сравнении с предыдущим баром, следующим образом:

Green или так называемый "День вверх", если бар имеет высочайший максимум и высочайший минимум.

или так называемый "День вверх", если бар имеет высочайший максимум и высочайший минимум. Red или так называемый "День вниз", если бар имеет минимальный минимум и минимальный максимум.

или так называемый "День вниз", если бар имеет минимальный минимум и минимальный максимум. Blue или так называемый "День вне", если бар имеет высочайший максимум и минимальный минимум.

или так называемый "День вне", если бар имеет высочайший максимум и минимальный минимум. Grey или так называемый "День внутри" или "Харами" , если бар имеет минимальный максимум и высочайший минимум.

После "раскраски" баров по вышеописанному принципу, можно нарисовать ZigZag с пиками в тех местах, где цвета менялись с зеленого на красный и с впадинами там, где цвет менялся с красного на зеленый.

Реализация такого подхода позволяет обойти острые углы в определениях: например, "День вверх" однозначно определяется как день, где максимум наивысший, а минимум - тоже наивысший ИЛИ РАВНЫЙ. Также это гарантирует, что впадины и пики индикатора ZigZag действительно будут находиться на ценовых минимумах и максимумах. Перерисовки предыдущих колебаний не происходит, но несколько новых пиков и впадин могут прийти подряд, "очередью" — например, в случае нескольких "Дней внутри" или "Дней вверх/Дней вниз" в отсутствие новых максимумов и минимумов.

Торговая система

Торговая система, связанная с этим индикатором (и ZigZag в целом), построена следующим образом:

Когда сформирован пик, установите buy stop выше последнего пика, если он был выше, чем предпоследний. Stop loss устанавливается ниже впадины. На картинке можно было бы иметь buy stop на максимуме на самом крайнем зеленом баре, а стоп-лосс выставить на минимум следующего красного бара — и в этом случае быть уже в прибыли.

Когда сформирована впадина, sell stop выставляется под последней впадиной, если она ниже, чем предпоследняя. Стоп-лосс устанавливается выше пика.

Что изменилось по сравнению с остальными индикаторами типа ZigZag:

Когда дело доходит до использования в техническом анализе индикатора ZigZag в составе советников или индикатора, желательно, чтобы они включали в себя определенные свойства:

ЗигЗаг не должен перерисовывать предыдущие пики и впадины с приходом новых баров. ЗигЗаг должен находить значительные пики и впадины и игнорировать нерелевантные. Сегменты ЗигЗага должны определять максимум и минимум цены на этих сегментах.

Стандартный ZigZag отрисовывает красиво сформированные колебания, но как известно, при этом происходит перерисовка. Поэтому он годится для использования не столько в трейдинге, сколько в анализе прошедших ценовых серий. FastZZ (а также и ZigZags) работает, определяя размах зигзага и принимает во внимание исключительно цену. Если она установлена слишком высокая, многие важные пики и впадины могут быть пропущены, а если слишком низкая — наоборот, сформируются нерепрезентативные пики и впадины. Swingchart ZigZag может рассматриваться как "среднее" между этими двумя случаями. Он не перерисовывается, но также способен учитывать и динамический диапазон цен. Главное его преимущество — в том, что он находит все релевантные пики и впадини и может быть использован в других приложениях, где требуются четкие, хорошо прорисованные и упорядоченные пики и впадины.