到包裹
指标

ZoomPrice tick 指标 - MetaTrader 5脚本

fxsaber | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1975
等级:
(43)
已发布:
\MQL5\Indicators\fxsaber\
ZoomPrice.mq5 (1.2 KB) 预览
\MQL5\Include\
EventBase.mqh (3.63 KB) 预览
\MQL5\Include\fxsaber\
Pointer.mqh (0.63 KB) 预览
\MQL5\Include\fxsaber\ChartObjects\
ChartObject.mqh (6.26 KB) 预览
ChartObject_Chart.mqh (4.3 KB) 预览
ChartObject_ZoomPrice.mqh (11.81 KB) 预览
ChartObject_ZoomTicks.mqh (3.15 KB) 预览
ChartObjectHLine.mqh (1.14 KB) 预览
ChartObjectRectangle.mqh (0.3 KB) 预览
ChartObjectResource.mqh (0.84 KB) 预览
ChartObjectText.mqh (0.29 KB) 预览
ChartObjectVLine.mqh (1.12 KB) 预览
Resource.mqh (0.51 KB) 预览
\MQL5\Include\fxsaber\ChartObjects\Ticks\
Tick.mqh (0.85 KB) 预览
Ticks.mqh (5.45 KB) 预览
TicksPicture2.mqh (5.13 KB) 预览
扩展 (16) 崩溃 (16)
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

本指标使您可以通过方便的缩放设置界面看到所需价格变化的详细信息，

本指标使得可以从任何“高度”看到所需价格的变化。

 

指标界面

  • 鼠标左键可以会倒价格；
  • 点击 SHIFT 可以启用缩放 (移动鼠标)，
  • 如果光标在正常价格图表上，点击 SHIFT 可以在光标下显示历史数据。这使搜索所需的间隔更加简单（移动鼠标）。

图表是一个交互对象。它可以用于任何目的，例如，作为EA的一部分

#include <fxsaber\ChartObjects\ChartObject_ZoomPrice.mqh>

CHARTOBJECT_ZOOMPRICE ChartObject;

void OnChartEvent( const int id, const long& lparam, const double& dparam, const string& sparam )
{
  EVENTBASE::MyEvent(id, lparam, dparam, sparam);
}

void OnTimer( void )
{
  EVENTBASE::MyEventTimer();
}

void OnTick( void )
{
  EVENTBASE::MyEventTick();
}


EA 运行结果的屏幕截图显示，这是一个可以人工调整参数的图形对象。


指标可以自给 — 不使用标准库。

它可以在 MetaTrader 4 中编译, 尽管它在其中没有任何显示。

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16753

