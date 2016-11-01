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Тиковый индикатор ZoomPrice - индикатор для MetaTrader 5
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С помощью этого индикатора возможно увидеть необходимые подробности хода цены посредством удобного интерфейса задания масштаба.
С любой "высоты" индикатор позволяет рассмотреть интересуемые ценовые движения.
Интерфейс взаимодействия с индикатором
- С помощью левой кнопки мыши производится перематывание цены.
- Если при этом держать нажатой кнопку SHIFT - включается масштабирование (двигайте мышь).
- Если курсор находится на обычном графике цены терминала, то при нажатой SHIFT происходит отображение исторических данных, что находятся под курсором. Это позволяет (при нажатой SHIFT) легко находить интересуемый интервал (двигайте мышь).
Данный график - графический интерактивный объект. Поэтому он может быть использован для любых целей. Например, в советнике
CHARTOBJECT_ZOOMPRICE ChartObject;
void OnChartEvent( const int id, const long& lparam, const double& dparam, const string& sparam )
{
EVENTBASE::MyEvent(id, lparam, dparam, sparam);
}
void OnTimer( void )
{
EVENTBASE::MyEventTimer();
}
void OnTick( void )
{
EVENTBASE::MyEventTick();
}
На скриншоте результата работы советника видно, что это графический объект, характеристики которого можно задавать даже вручную.
Индикатор самодостаточный — не использует стандартные библиотеки.
Компилируется под MetaTrader 4, но ничего в нем не показывает.
Индикатор Центр гравитации Элерса в свечном виде.Exp_3RVI
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