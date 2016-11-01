CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Тиковый индикатор ZoomPrice - индикатор для MetaTrader 5

fxsaber
fxsaber

fxsaber

Посты по улучшениям: https://www.mql5.com/ru/search#!keyword=uluchshenie&amp;amp%3Bauthor=fxsaber&amp;amp%3Bmethod=2&amp;method=2 Посты по ошибкам: https://www.mql5.com/ru/search#!keyword=oshibka&amp;amp%3Bauthor=fxsaber&amp;amp%3Bmethod=2&amp;method=2 Blog
1 статья 48 кодов 27 тем 22516 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
7352
Рейтинг:
(43)
Опубликован:
Обновлен:
Развернуть (17) Свернуть (17)
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

С помощью этого индикатора возможно увидеть необходимые подробности хода цены посредством удобного интерфейса задания масштаба.

С любой "высоты" индикатор позволяет рассмотреть интересуемые ценовые движения.

 

Интерфейс взаимодействия с индикатором

  • С помощью левой кнопки мыши производится перематывание цены.
  • Если при этом держать нажатой кнопку SHIFT - включается масштабирование (двигайте мышь).
  • Если курсор находится на обычном графике цены терминала, то при нажатой SHIFT происходит отображение исторических данных, что находятся под курсором. Это позволяет (при нажатой SHIFT) легко находить интересуемый интервал (двигайте мышь).

Данный график - графический интерактивный объект. Поэтому он может быть использован для любых целей. Например, в советнике

#include <fxsaber\ChartObjects\ChartObject_ZoomPrice.mqh>

CHARTOBJECT_ZOOMPRICE ChartObject;

void OnChartEvent( const int id, const long& lparam, const double& dparam, const string& sparam )
{
  EVENTBASE::MyEvent(id, lparam, dparam, sparam);
}

void OnTimer( void )
{
  EVENTBASE::MyEventTimer();
}

void OnTick( void )
{
  EVENTBASE::MyEventTick();
}


На скриншоте результата работы советника видно, что это графический объект, характеристики которого можно задавать даже вручную.


Индикатор самодостаточный — не использует стандартные библиотеки.

Компилируется под MetaTrader 4, но ничего в нем не показывает.

CenterOfGravityCandle CenterOfGravityCandle

Индикатор Центр гравитации Элерса в свечном виде.

Exp_3RVI Exp_3RVI

Торговая система, построенная на сигналах трёх осцилляторов RVI с трёх разных таймфреймов.

RobotPowerM5 meta4V12 RobotPowerM5 meta4V12

Анализ индикаторов iBullsPower и iBearsPower на первом баре.

MTC Сombo MTC Сombo

В основе MTC лежит классическая потрендовая стратегия и двуслойная нейросеть, обучаемая входить в рынок против тренда.