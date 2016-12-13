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Swing Line - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор свинг-линий Рона Блэка для MetaTrader 5.
Индикатор не имеет настраиваемых параметров, так что думаю, нет большой необходимости в пояснениях к нему. Единственное, что я хотел бы добавить — по моему личному мнению, его не стоит использовать на младших таймфреймах. Применение на таймфреймах от 1 часа, согласно моему видению, дает лучшие результаты.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/16751
Jurik Velocity
Индикатор Jurik Velocity с добавлением выбора цены.Averages MTF V2
Индикатор скользящих средних, который содержит 18 их типов.
T3 Velocity
Версия индикатора Velocity в формате Т3.RSI Floating Levels
Добавлено заполнение областей для зон перекупленности и перепроданности.