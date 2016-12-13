CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Swing Line - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
4778
Рейтинг:
(44)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор свинг-линий Рона Блэка для MetaTrader 5.

Индикатор не имеет настраиваемых параметров, так что думаю, нет большой необходимости в пояснениях к нему. Единственное, что я хотел бы добавить — по моему личному мнению, его не стоит использовать на младших таймфреймах. Применение на таймфреймах от 1 часа, согласно моему видению, дает лучшие результаты.




Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/16751

Jurik Velocity Jurik Velocity

Индикатор Jurik Velocity с добавлением выбора цены.

Averages MTF V2 Averages MTF V2

Индикатор скользящих средних, который содержит 18 их типов.

T3 Velocity T3 Velocity

Версия индикатора Velocity в формате Т3.

RSI Floating Levels RSI Floating Levels

Добавлено заполнение областей для зон перекупленности и перепроданности.