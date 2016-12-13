Индикатор свинг-линий Рона Блэка для MetaTrader 5.



Индикатор не имеет настраиваемых параметров, так что думаю, нет большой необходимости в пояснениях к нему. Единственное, что я хотел бы добавить — по моему личному мнению, его не стоит использовать на младших таймфреймах. Применение на таймфреймах от 1 часа, согласно моему видению, дает лучшие результаты.







