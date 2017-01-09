CodeBaseKategorien
Swing Line - Indikator für den MetaTrader 5

Ron Blacks Swing Line Indikator für den MetaTrader 5.

Dieser Indikator hat keine Parameter, daher ich denke, muss man die Verwendung nicht erklären - außer, dass man ihn, meiner Meinung nach, nicht auf kleinere Zeitrahmen verwenden sollte. Ein Einsatz ab einem Zeitrahmen von 1 Stunde liefert vermutlich bessere Ergebnisse.




Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/16751

