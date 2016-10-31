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The MasterMind 2 - эксперт для MetaTrader 5
- Опубликовал:
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
- Просмотров:
- 1992
- Рейтинг:
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Тестирование на промежутке от 2016.01.01 до 2016.10.26, таймфрейм "M5", начальный депозит 10000, символ "EURUSD", настройки по умолчанию:
Opening and Сlosing on time
Открытие и закрытие в определённое время. Открытие происходит заданным объёмом и на заданном символе. Есть выбор типа позиции: "Buy" или "Sell".AutoFibAutoTrend_Zigzag2_R
Индикатор строит ценовой канал и уровни Фибоначчи на последних вершинах зигзага Zigzag2_R_Color.