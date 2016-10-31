The MasterMind 2

Открытие и закрытие в определённое время. Открытие происходит заданным объёмом и на заданном символе. Есть выбор типа позиции: "Buy" или "Sell".

Индикатор строит ценовой канал и уровни Фибоначчи на последних вершинах зигзага Zigzag2_R_Color.