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The MasterMind 2 - эксперт для MetaTrader 5

CreativeSilence | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1992
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
Обновлен:
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Тестирование на промежутке от 2016.01.01 до 2016.10.26, таймфрейм "M5", начальный депозит 10000, символ "EURUSD", настройки по умолчанию:

The MasterMind 2

Opening and Сlosing on time Opening and Сlosing on time

Открытие и закрытие в определённое время. Открытие происходит заданным объёмом и на заданном символе. Есть выбор типа позиции: "Buy" или "Sell".

AutoFibAutoTrend_Zigzag2_R AutoFibAutoTrend_Zigzag2_R

Индикатор строит ценовой канал и уровни Фибоначчи на последних вершинах зигзага Zigzag2_R_Color.

Exp_3STO Exp_3STO

Торговая система, построенная на сигналах трёх стохастиков с трёх разных таймфреймов.

Exp_3RVI Exp_3RVI

Торговая система, построенная на сигналах трёх осцилляторов RVI с трёх разных таймфреймов.