MasterMind 2

本指标根据最新的 Zigzag2_R_Color 的峰值绘制通道和斐波那契水平。

e-Regr — MetaTrader 5 EA 交易。根据 i-Regr (回归通道l)进行交易. 广泛使用了标准库中的类。

本EA交易使用了人工智能 - 一个单层的神经网络。使用了用于识别报价变化方向的 "感知器"。同时使用了 iAC 指标和 CopyTime 调用。

按照一定的时间建仓和平仓。在指定的交易品种中，建立指定交易量的仓位。选择仓位类型：买入或者卖出。