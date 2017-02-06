代码库部分
EA

MasterMind 2 - MetaTrader 5EA

CreativeSilence
发布者:
Vladimir Karputov
显示:
1152
等级:
(14)
已发布:
已更新:
测试期间: 2016.01.01 – 2016.10.26, M5 时段, 初始存款 10 000, 交易品种 – EURUSD, 默认设置:

MasterMind 2

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16726

