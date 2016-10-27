CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

MFI_Histogram_Round - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2099
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Классический осциллятор MFI, выполненный в виде гистограммы, с округлением своих значений до стандартного ряда:

  • 1 — без округления;
  • 2 — все значения от нуля до ста, с делением на два;
  • 5 — все значения от нуля до ста, с делением на пять;
  • 10 — все значения от нуля до ста, с делением на десять;
  • 20 — все значения от нуля до ста, с делением на двадцать;
  • 50 — 0, 50, 100.

Для всех значений MFI, меньших пятидесяти, округление происходит в меньшую сторону, а для больших пятидесяти — в большую.

Для округления в индикаторе используется входной параметр

input ENAM_ROUND_MODE Round=X5; // уровень округления

Рис.1. Индикатор MFI_Histogram_Round

Рис.1. Индикатор MFI_Histogram_Round

AutoFibAutoTrend_OnParabolic AutoFibAutoTrend_OnParabolic

Индикатор строит ценовой канал и уровни Фибоначчи на последних вершинах параболического зигзага.

Exp_X2MA_Digit_DM_361 Exp_X2MA_Digit_DM_361

Трендовая торговая система Exp_X2MA_Digit_DM_361 на основе сигналов двух индикаторов: ColorX2MA_Digit и ColorDM_361.

BrainTrend2SigAlert BrainTrend2SigAlert

Семафорный сигнальный индикатор BrainTrend2Sig с подачей алертов, с отправкой почтовых сообщений и push-сообщений на смартфон.

Vertical histograms constructor Vertical histograms constructor

Конструктор для создания гистограмм статистических распределений индикаторов, таймсерий и их производных.