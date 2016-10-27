Классический осциллятор MFI, выполненный в виде гистограммы, с округлением своих значений до стандартного ряда:

1 — без округления;

2 — все значения от нуля до ста, с делением на два;

5 — все значения от нуля до ста, с делением на пять;

10 — все значения от нуля до ста, с делением на десять;

20 — все значения от нуля до ста, с делением на двадцать;

50 — 0, 50, 100.

Для всех значений MFI, меньших пятидесяти, округление происходит в меньшую сторону, а для больших пятидесяти — в большую.

Для округления в индикаторе используется входной параметр

input ENAM_ROUND_MODE Round=X5;

Рис.1. Индикатор MFI_Histogram_Round