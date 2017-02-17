無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
MFI_Histogram_Round - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 843
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
その値を標準範囲に丸めるヒストグラムとして実装されている標準MFIオシレータです。
- 1 — 丸めなし
- 2 — 0から100までのすべての値を2で割る
- 5 — 0から100までのすべての値を2で割る
- 10 — 0から100までのすべての値を10で割る
- 20 — 0から100までのすべての値を20で割る
- 50 — 0、50、100
50未満のMFI値はすべて切り捨てされますが、50を超えるすべてのMFI値は切り上げられます。
指標の丸めには次の入力が使用されます。
input ENAM_ROUND_MODE Round=X5; // 丸めのレベル
図1 MFI_Histogram_Round指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16693
AutoFibAutoTrend_OnParabolic
この指標は最新のパラボリックジグザグピークに基づいて価格チャネルとフィボナッチレベルをプロットします。i-Regr
i-Regrは MetaTrader 5 指標です。回帰チャネル：線形回帰チャネル、二次（放物型）回帰チャネル、三次回帰チャネル
BrainTrend2SigAlert
BrainTrend1Sigセマフォシグナル指標は、アラート、電子メール、及びプッシュ通知を備えています。WPR_Histogram_Round
その値を標準範囲に丸めるヒストグラムとして実装されている標準WPRオシレータです。