把标准的 MFI 震荡指标实现为柱形图的形式，并且把它的值换算到标准范围:

1 — 不进行换算;

2 — 所有0到100的数值除以2;

5 — 所有0到100的数值除以5;

10 — 所有0到100的数值除以10;

20 — 所有0到100的数值除以20;

50 — 0, 50, 100.

对于所有小于50的 MFI 值，把它们换算到低的一边，而对于所有大于50的MFI值 - 换算到高的一边。

以下输入参数用于指标的换算:

input ENAM_ROUND_MODE Round=X5;

图1. MFI_Histogram_Round 指标