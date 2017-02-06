代码库部分
指标

MFI_Histogram_Round - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1209
等级:
(15)
已发布:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

把标准的 MFI 震荡指标实现为柱形图的形式，并且把它的值换算到标准范围:

  • 1 — 不进行换算;
  • 2 — 所有0到100的数值除以2;
  • 5 — 所有0到100的数值除以5;
  • 10 — 所有0到100的数值除以10;
  • 20 — 所有0到100的数值除以20;
  • 50 — 0, 50, 100.

对于所有小于50的 MFI 值，把它们换算到低的一边，而对于所有大于50的MFI值 - 换算到高的一边。

以下输入参数用于指标的换算:

input ENAM_ROUND_MODE Round=X5; // 换算水平

图1. MFI_Histogram_Round 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16693

