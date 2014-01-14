VM - Medida de Volatilidad (Volatility Measure)

Este pequeño script copia la información de la vela en el período de tiempo especificado y busca allí las partes separadas de la misma (cuerpo, sombra superior y sombra inferior). A continuación, el script encuentra el valor máximo y mínimo, así como la media aritmética. En este caso, el escaneo se realiza en todos los marcos de tiempo. Como resultado, la secuencia de comandos muestra los datos recibidos en una tabla situada en la esquina superior izquierda de la ventana activa.

Características

El script hace uso de las siguientes abreviaturas:

MAX - valor máximo,

MIN - valor mínimo,

MID - valor de la media aritmética,

B - cuerpo de la vela,

US - sombra superior,

DS - sombra inferior.

En los marcos temporales inferiores a una semana los resultados de la media aritmética se muestran redondeados con un decimal.



Notas adicionales El script descarga los datos históricos de todos los marcos de tiempo, pero esto no puede hacerlo en la primera ejecución. En este caso, por supuesto, la visualización es incorrecta, por lo que se registran en el log los mensajes de error correspondientes. Para manejar el guión hasta el final hay que ejecutarlo varias veces. El sistema se puede colgar si se utilizan períodos de escaneo demasiado grandes en marcos temporales de un minuto porque en ese caso los arrays de datos serán muy grandes.

Por qué es necesario

El script se ha desarrollado para buscar las características distintivas de los pares, en concreto la volatilidad. Mediante su uso se puede averiguar en cuántos puntos es fuerte el movimiento de tal o cual par. El valor de la media aritmética ayuda a orientarse bien en el mismo.

A continuación se muestra un resultado de ejemplo de la secuencia de comandos.



