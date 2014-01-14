CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

ZigZag NK Channel - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizaciones:
2517
Ranking:
(25)
Publicado:
Actualizado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

En este indicador se construye el canal usando tres puntos extremos de Zig-Zag.

El indicador tiene dos versiones: con indicador de Zig-Zag en un gráfico (ZigZag_NK_Channel2) y sin (ZigZag_NK_Channel).

ZigZag NK Channel

Parámetros de entrada:

//+----------------------------------------------+ 
//| Parámetros de entrada                        |
//+----------------------------------------------+ 
input int ExtDepth=12;
input int ExtDeviation=5;
input int ExtBackstep =3;
//+----------------------------------------------+ 
//| Parámetros de entrada de creación del canal  |
//+----------------------------------------------+ 
input int FirstExtrNumb=1;                          // Número de índice de primer pico (0,1,2,3...)
input color Upper_color=DeepSkyBlue;                // Color de línea superior del canal
input ENUM_LINE_STYLE Upper_style=STYLE_SOLID;      // Estilo de la línea superior de canal
input ENUM_WIDTH Upper_width=w_3;                   // Anchura de Línea superior del canal
input color Middle_color=Teal;                      // Color de la línea media
input ENUM_LINE_STYLE Middle_style=STYLE_DASHDOTDOT;// Estilo de la línea media
input ENUM_WIDTH Middle_width=w_1;                  // Anchura de la línea media
input color Lower_color=Magenta;                    // Color de la línea inferior del canal
input ENUM_LINE_STYLE Lower_style=STYLE_SOLID;      // Estilo de la línea inferior del canal
input ENUM_WIDTH Lower_width=w_3;                   // Anchura de la línea inferior del canal

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/579

TwoPoleButterworthFilter TwoPoleButterworthFilter

El filtro de dos polos Butterworth se utiliza para suavizar este algoritmo de cálculo de media móvil.

Sine Wave Sine Wave

El indicador actúa de una manera totalmente opuesta en comparación con las medias móviles adaptativas en un mercado de tendencia: en caso de una tendencia definida, ambas líneas del indicador (Lead Sine and Sine Wave) se mueven en paralelo entre sí y muestran la dirección de la tendencia por su ubicación en relación con otro; en el caso de un llano, el indicador Sine Wave reacciona rápidamente sobre los movimientos de oscilación del mercado.

RSI Estocástico RSI Estocástico

El Stochastic RSI -RSI Estocástico- es un Oscilador Estocástico estándar cuyos valores no se calculan a partir de una serie de precios, sino a partir de los valores del indicador técnico RSI.

VM - Medida de Volatilidad (Volatility Measure) VM - Medida de Volatilidad (Volatility Measure)

Script que busca los valores máximo, mínimo y promedio de la vela.