ZigZag NK Channel - indicador para MetaTrader 5
En este indicador se construye el canal usando tres puntos extremos de Zig-Zag.
El indicador tiene dos versiones: con indicador de Zig-Zag en un gráfico (ZigZag_NK_Channel2) y sin (ZigZag_NK_Channel).
Parámetros de entrada:
//+----------------------------------------------+ //| Parámetros de entrada | //+----------------------------------------------+ input int ExtDepth=12; input int ExtDeviation=5; input int ExtBackstep =3; //+----------------------------------------------+ //| Parámetros de entrada de creación del canal | //+----------------------------------------------+ input int FirstExtrNumb=1; // Número de índice de primer pico (0,1,2,3...) input color Upper_color=DeepSkyBlue; // Color de línea superior del canal input ENUM_LINE_STYLE Upper_style=STYLE_SOLID; // Estilo de la línea superior de canal input ENUM_WIDTH Upper_width=w_3; // Anchura de Línea superior del canal input color Middle_color=Teal; // Color de la línea media input ENUM_LINE_STYLE Middle_style=STYLE_DASHDOTDOT;// Estilo de la línea media input ENUM_WIDTH Middle_width=w_1; // Anchura de la línea media input color Lower_color=Magenta; // Color de la línea inferior del canal input ENUM_LINE_STYLE Lower_style=STYLE_SOLID; // Estilo de la línea inferior del canal input ENUM_WIDTH Lower_width=w_3; // Anchura de la línea inferior del canal
