VM - 波动横量 - MetaTrader 5脚本

Dmitriy Zabudskiy | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
我谨向您说明一个小脚本, 其复制指定时间周期的蜡烛条数据, 并搜索蜡烛条的各个部分 (实体, 上及下影)。之后脚本查找最大最小值, 以及算术平均值。在这种情况下, 在所有时间帧上执行扫描。结果是, 脚本将接收到的数据显示在活动窗口左上角的表格中。

特点

下列缩写在脚本中使用:

  • MAX - 最大值,
  • MIN - 最小值,
  • MID - 算术平均值,
  • B - 蜡烛条实体,
  • US - 上影,
  • DS - 下影。

对于小于周线的时间帧算术平均结果显示时四舍五入至小数点后一位。

注!

该脚本在所有时间帧中下载历史数据, 但是它不能在第一次启动时下载数据。这种情况下, 当然, 显示将会不正确, 且在日志中抛出复制错误消息。脚本操作结束后, 您需要等待一些时间之后再次运行它。

此外, 在分钟时间帧中由于数据数组过大, 它可能会导致数据扫描崩溃。  

为什么您需要它

该脚本的开发是为了寻找货币对的显着特征, 确实的波动。通过使用它, 您可以发现许多货币对的走势的关键点。算术平均值尤其擅长帮助定位。

所以, 此处是脚本的工作结果。

VM - 波动横量

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1669

