Autor real:

Witold Wozniak

El Stochastic RSI -RSI Estocástico- es un Oscilador estocástico cuyos valores no se calculan a partir de una serie de precios, sino a partir de los valores del indicador técnico RSI.



El RSI estándar no refleja bien los ciclos del mercado o los cambios de volatilidad. Cuando el mercado entra en tendencia, el RSI a menudo no alcanza el nivel adecuado para generar una señal de apertura de posición, de acuerdo a la dirección de la tendencia. La implementación del Oscilador estocástico con el RSI crea un indicador dinámico que se corresponde mejor con la volatilidad actual.

El indicador se inspira en el artículo "Using The Fisher Transform", de John Ehlers, publicado en noviembre de 2002 en la revista "Technical Analysis Of Stock & Commodities". El método de trabajo con este indicador es completamente equivalente al del Oscilador Estocástico o el RSI.

El indicador utiliza la librería de clases SmoothAlgorithms.mqh (hay que ponerla en terminal_data_folder\MQL5\Include). Estas clases se describen detalladamente en el artículo "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers".