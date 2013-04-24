CodeBaseРазделы
VM - Volatility Measure - скрипт для MetaTrader 5

Хочу представить Вашему вниманию небольшой скрипт, который копирует свечные данные за определенный промежуток времени, и производит в них поиск размеров отдельных частей свечи (тело, верхняя и нижняя тени). Далее скрипт находит наибольшее и наименьшее значение, а так же среднее арифметическое. При этом,  сканирование производится на всех таймфреймах. В результате скрипт выводит полученные данные в виде таблицы в верхнем левом углу активного окна.

Особенности

В скрипте используются следующие сокращения:

  • MAX - максимальное значение,
  • MIN - минимальное значение,
  • MID - среднее арифметическое значение,
  • B - тело свечи,
  • US - верхняя тень,
  • DS - нижняя тень.

Для таймфреймов меньших недельного результаты средних арифметических значений выводятся с округлением до десятых.

Важно!

Скрипт загружает историю по всем таймфреймам, и при первом запуске может не успеть загрузить все данные. В этом случае, естественно, отображение будет некорректным, при этом в журнал будут скинуты сообщения об ошибке копирования. Для того, чтобы скрипт сработал до конца, надо запустить его через некоторое время снова.

Так же возможны сбои в показании данных по минутным таимфреймам при использовании больших периодов сканирования так как массивы данных будут очень большими.  

Зачем он нужен

Скрипт разрабатывался для поиска отличительных особенностей пар, а именно волатильности. С помощью него можно узнать, на сколько пунктов сильно движение тех или иных пар. Особенно хорошо в этом помогает ориентироваться среднее арифметическое значение.

Вот собственно и результат работы скрипта:

VM - Volatility Measure

