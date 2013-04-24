Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
VM - Volatility Measure - скрипт для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 4675
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Хочу представить Вашему вниманию небольшой скрипт, который копирует свечные данные за определенный промежуток времени, и производит в них поиск размеров отдельных частей свечи (тело, верхняя и нижняя тени). Далее скрипт находит наибольшее и наименьшее значение, а так же среднее арифметическое. При этом, сканирование производится на всех таймфреймах. В результате скрипт выводит полученные данные в виде таблицы в верхнем левом углу активного окна.
Особенности
В скрипте используются следующие сокращения:
- MAX - максимальное значение,
- MIN - минимальное значение,
- MID - среднее арифметическое значение,
- B - тело свечи,
- US - верхняя тень,
- DS - нижняя тень.
Для таймфреймов меньших недельного результаты средних арифметических значений выводятся с округлением до десятых.
Важно!
Скрипт загружает историю по всем таймфреймам, и при первом запуске может не успеть загрузить все данные. В этом случае, естественно, отображение будет некорректным, при этом в журнал будут скинуты сообщения об ошибке копирования. Для того, чтобы скрипт сработал до конца, надо запустить его через некоторое время снова.
Так же возможны сбои в показании данных по минутным таимфреймам при использовании больших периодов сканирования так как массивы данных будут очень большими.
Зачем он нужен
Скрипт разрабатывался для поиска отличительных особенностей пар, а именно волатильности. С помощью него можно узнать, на сколько пунктов сильно движение тех или иных пар. Особенно хорошо в этом помогает ориентироваться среднее арифметическое значение.
Вот собственно и результат работы скрипта:
Индикатор быстрых трендов, построенный на основе двух пронормированных моментумов от мувинга XMUVMUV_Cloud
Индикатор быстрых трендов, построенный на основе двух пронормированных мувингов XMUV.
Уровни поддержки и сопротивления, построенные по дневным графикамDiscipline
Индикатор разворота тренда