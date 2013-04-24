VM - Volatility Measure

Хочу представить Вашему вниманию небольшой скрипт, который копирует свечные данные за определенный промежуток времени, и производит в них поиск размеров отдельных частей свечи (тело, верхняя и нижняя тени). Далее скрипт находит наибольшее и наименьшее значение, а так же среднее арифметическое. При этом, сканирование производится на всех таймфреймах. В результате скрипт выводит полученные данные в виде таблицы в верхнем левом углу активного окна.

Особенности

В скрипте используются следующие сокращения:

MAX - максимальное значение,

MIN - минимальное значение,

MID - среднее арифметическое значение,

B - тело свечи,

US - верхняя тень,

DS - нижняя тень.

Для таймфреймов меньших недельного результаты средних арифметических значений выводятся с округлением до десятых.



Важно! Скрипт загружает историю по всем таймфреймам, и при первом запуске может не успеть загрузить все данные. В этом случае, естественно, отображение будет некорректным, при этом в журнал будут скинуты сообщения об ошибке копирования. Для того, чтобы скрипт сработал до конца, надо запустить его через некоторое время снова. Так же возможны сбои в показании данных по минутным таимфреймам при использовании больших периодов сканирования так как массивы данных будут очень большими.

Зачем он нужен

Скрипт разрабатывался для поиска отличительных особенностей пар, а именно волатильности. С помощью него можно узнать, на сколько пунктов сильно движение тех или иных пар. Особенно хорошо в этом помогает ориентироваться среднее арифметическое значение.

Вот собственно и результат работы скрипта:



