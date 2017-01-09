CodeBaseSeções
Indicadores

Gann High Low Activator - indicador para MetaTrader 5

Mladen Rakic | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
O indicador Gann High Low Activator foi descrito por Robert Krausz numa edição de 1998 da Stocks & Commodities Magazine. Trata-se de uma média móvel simples SMA para períodos de alta ou baixa do período anterior.

O indicador acompanha as duas curvas (máximos e mínimos). O fim da barra define qual dos dois é plotado.

Nesta versão, forma-se o canal que irá ser quebrado se a tendência começar a mudar. Indicador permite que você selecione para o cálculo um das 4 principais médias móveis (por definição, o Gann High Low Activator por padrão usa apenas SMA, mas algumas outras médias podem dar-lhe resultados que podem ser mais adequadas à negociação em determinadas circunstâncias).

Atualização:

A nova versão (versão 2) tem o conjunto normal de alertas (mensagem, som, e-mail ou notificações via push, envio do alerta para a abertura ou fechamento da barra) e suporta multi-timeframe.


Exemplo com multi-timeframe:



Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/16636

