Der Gann High Low Aktivator Indikator wurde von Robert Krausz in einer Ausgabe von 1998 des Stocks & Commodities Magazins beschrieben. Er ist ein einfacher gleitender Durchschnitt der vorherigen Hochs und Tiefs der letzten n Perioden.

Der Indikator verfolgt beide Kurven (von den Hochs und Tiefs). Der Schlusskurs des Balkens legt fest, welche der beiden gezeichnet wird.

Diese Version zeigt den Kanal, der durchbrochen werden muss, wenn sich der Trend ändert, und er erlaubt Ihnen aus den 4 grundsätzlichen Mittelungstypen für die Berechnung zu wählen (per definitionem verwendet Gann High Low Aktivator nur den einfachen gleitenden Durchschnitt, aber einige andere Mittelwerte können Ergebnisse liefern, die unter Umständen wahrscheinlich besser für den Handel geeignet sind).

Multi-TimeFrame-Beispiel:



Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/16636

