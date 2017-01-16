ギャン高低アクティベータ指標は、「Stock&Commodities（株式とコモディティ）」の1998年号でRobert Krauszによって記述されています。これは、前のn期の高低の単純な移動平均SMAです。



指標は両方の曲線（ハイとローの両方）を追跡します。バーの終わりは、この2つのうちどちらがプロットされるかを定義します。



このバージョンでは、トレンドを変更しようとする場合に破損する必要のあるチャネルが表示されており、4つの基本平均タイプから計算を選択できます（定義上、Gann High Low Activatorは単純な移動平均のみを使用しますが、 他の平均は、おそらくいくつかの条件での取引のために受け入れられる結果を与えることができます）。<



多時間枠の例



