Индикатор Gann High Low Activator был описан Робертом Краушем в 1998 году в выпуске журнала Stocks & Commodities Magazine. Это простая скользящая средняя (SMA) для максимумов и минимумов за предыдущие n периодов.



Индикатор отслеживает обе кривые (и максимумов, и минимумов). Закрытие бара определяет, какая из кривых будет достраиваться.



В этой версии формируется канал, который будет пробит, если тренд начинает меняться. Индикатор позволяет выбрать для расчетов одну из 4 основных скользящих средних (по определению, стандартный Gann High Low Activator использует только SMA, но некоторые другие средние могут дать вам результаты, которые, возможно, лучше подходят для трейдинга в некоторых условиях).



Обновление:

Новая версия (версия 2) имеет обычный набор алертов (сообщение, звук, электронное письмо или пуш-оповещение, возможность отсылки алерта на открытии или закрытии бара) и поддерживает мультитафмфрейм.







Пример с мультитаймфреймом :



