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Индикаторы

Gann High Low Activator - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
4985
Рейтинг:
(32)
Опубликован:
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Индикатор Gann High Low Activator был описан Робертом Краушем в 1998 году в выпуске журнала Stocks & Commodities Magazine. Это простая скользящая средняя (SMA) для максимумов и минимумов за предыдущие n периодов.

Индикатор отслеживает обе кривые (и максимумов, и минимумов). Закрытие бара определяет, какая из кривых будет достраиваться.

В этой версии формируется канал, который будет пробит, если тренд начинает меняться. Индикатор позволяет выбрать для расчетов одну из 4 основных скользящих средних (по определению, стандартный Gann High Low Activator использует только SMA, но некоторые другие средние могут дать вам результаты, которые, возможно, лучше подходят для трейдинга в некоторых условиях).

Обновление:

Новая версия (версия 2) имеет обычный набор алертов (сообщение, звук, электронное письмо или пуш-оповещение, возможность отсылки алерта на открытии или закрытии бара) и поддерживает мультитафмфрейм.


Пример с мультитаймфреймом :



Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/16636

Daily Data Daily Data

Индикатор отображает в окне графика важные данные по текущему символу.

XVolume XVolume

Простой индикатор объема, который имеет два цветовых режима.

One More Average One More Average

Идея этого индикатора проста: он "имитирует" столько других скользящих средних, сколько может.

Jurik Filter Jurik Filter

Доработанный индикатор Jurik Filter c возможностью применения не только к ценам, но и к другим индикаторам.