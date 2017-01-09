CodeBaseKategorien
Indikatoren

Daily Data - Indikator für den MetaTrader 5

Mladen Rakic | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
1413
Rating:
(50)
Veröffentlicht:
dailydata.mq5 (19.91 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich

Der Indikator zeigt im Chart wichtige Daten des aktuellen Symbols.
Jetzt ist es möglich, mit einem einfachen Klick der Maus mit dem Indikator zu interagieren. In diesem Code wurde das so eingebaut, dass etwas einfach durch Klicken auf die Schaltflächen ausblenden/einblenden angezeigt oder ausgeblendet werden kann.

.

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/16635

