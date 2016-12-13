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Индикаторы

Daily Data - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
3287
Рейтинг:
(50)
Опубликован:
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Индикатор отображает в окне графика важные данные по текущему символу.

Сейчас возможно управлять индикатором по одному простому клику мыши. В этом коде управление реализовано так: индикатор и его отдельные элементы можно скрыть или отобразить, просто нажав кнопку "скрыть/показать".


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/16635

XVolume XVolume

Простой индикатор объема, который имеет два цветовых режима.

Rank AutoCorrelation Rank AutoCorrelation

Индикатор включает ранговую корреляцию Спирмена и корреляцию Пирсона.

Gann High Low Activator Gann High Low Activator

Эта версия показывает канал, который пробивается, если тренд начинает меняться.

One More Average One More Average

Идея этого индикатора проста: он "имитирует" столько других скользящих средних, сколько может.