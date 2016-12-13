Индикатор отображает в окне графика важные данные по текущему символу.



Сейчас возможно управлять индикатором по одному простому клику мыши. В этом коде управление реализовано так: индикатор и его отдельные элементы можно скрыть или отобразить, просто нажав кнопку "скрыть/показать".

