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Daily Data - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор отображает в окне графика важные данные по текущему символу.
Сейчас возможно управлять индикатором по одному простому клику мыши. В этом коде управление реализовано так: индикатор и его отдельные элементы можно скрыть или отобразить, просто нажав кнопку "скрыть/показать".
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/16635
XVolume
Простой индикатор объема, который имеет два цветовых режима.Rank AutoCorrelation
Индикатор включает ранговую корреляцию Спирмена и корреляцию Пирсона.
Gann High Low Activator
Эта версия показывает канал, который пробивается, если тренд начинает меняться.One More Average
Идея этого индикатора проста: он "имитирует" столько других скользящих средних, сколько может.