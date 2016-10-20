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ZigZag_NK_Color_Price - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор ZigZag с ценовыми метками значений вершин зигзага.
Рис.1. Индикатор ZigZag_NK_Color_Price
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Семафорный сигнальный индикатор BrainTrend1Sig_Alert с подачей алертов, с отправкой почтовых сообщений и push-сообщений на смартфон.XMACandles
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