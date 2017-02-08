CodeBaseKategorien
ZigZag_NK_Color_Price - Indikator für den MetaTrader 5

Der ZigZag Indikator mit Preislabels an den Spitzen des Zickzacks.

Abb.1. Der ZigZag_NK_Color_Price Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16630

