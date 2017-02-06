请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
ZigZag_NK_Color_Price - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 1912
- 等级:
-
- 已发布:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
带有之字转向峰值价格标签的之字转向指标(ZigZag)。
图1. ZigZag_NK_Color_Price 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16630
BrainTrend1Sig_Alert
BrainTrend1Sig_Alert 信号灯信号指标，还有提醒、发送电子邮件和推送通知的功能。XMACandles
XMA 指标的烛形模式。
Exp_XMACandles
Exp_XMACandles EA交易是基于 XMACandles 指标信号的。ZigZag_XMACandles
基于 XMACandles 指标烛形的之字转向指标(ZigZag)。