指标

ZigZag_NK_Color_Price - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1912
等级:
(17)
已发布:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
带有之字转向峰值价格标签的之字转向指标(ZigZag)。

图1. ZigZag_NK_Color_Price 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16630

