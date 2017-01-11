CodeBaseSecciones
MACDCandleTrend - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Publicado:
Es un indicador semafórico de señal que usa el cambio del color de las velas del indicador MACDCandle como las señales de trading.

Fig. 1. Indicador MACDCandleTrend

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16616

